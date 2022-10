Mondiali volley: l'Italia ai quarti affronterà la Cina

ROMA, 09 OTT - Sarà la Cina l'avversaria dell'Italia nella gara che vale l'accesso alle semifinale dei Mondiali di pallavolo femminile, in programma martedì prossimo ad Apeldoorn. Le asiatiche, battute ieri 3-0 dalle azzurre, hanno chiuso al quarto posto il girone E e, come da regolamento, dovranno affrontare la prima classificata, appunto l'Italia. L'altra sfida dei quarti che si disputa in Olanda sarà, sempre martedì, Brasile-Giappone. Gli altri due quarti, sempre tra due giorni, si giocheranno a Gliwice (Polonia) e vedranno affrontarsi Stati Uniti-Turchia e Serbia-Polonia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA