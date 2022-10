Mondiali volley: Mazzanti, vivo mix di amarezza e soddisfazione

ROMA, 15 OTT - "Oggi c'è un misto di amarezza e di soddisfazione e capisco la commozione delle ragazze. C'è l'amaro per quello che non siamo riusciti a raggiungere ma anche la fortuna di aver portato a termine un'annata straordinaria". Lo ha detto il ct dell'Italia, Davie Mazzanti, dopo il terzo posto ai Mondiali di pallavolo femminile. Mentre le azzurre si abbracciavano in campo, molte non trattenendo qualche lacrima, anche il tecnico ha faticato a non tradire le proprie emozioni. Sulle voci, peraltro nettamente smentita prima del match dal presidente federale, di possibile ricambio sulla panchina azzurra, Mazzanti ha tagliato corto: "Ora festeggiamo, al resto penseremo più avanti". Ai microfoni della Rai ha parlato anche la capitana dell'Italia, Miriam Sylla: "Purtroppo medaglia d'oro non è arrivata ma comunque è un bronzo mondiale. Dopo il Brasile non ho avuto bisogno di dire niente alle mie compagne - ha sottolineato -, a volte il silenzio è la cosa migliore. E infatti oggi tutte insieme abbiamo onorato tutto il lavoro che abbiamo fatto e anche onorato noi stesse".

