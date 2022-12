Mondiali:Zielinski "nostra miglior partita,Francia troppo forte"

ROMA, 04 DIC - "E' stata la nostra miglior prestazione in questo Mondiale, purtroppo abbiamo affrontato i campioni del mondo. Qualche volta li abbiamo messi in difficoltà, ma si vedeva che sono troppo forti": ai microfoni della Rai l'amarezza di Piotr Zielinski per l'eliminazione. "Peccato, potevo fare gol e potevamo andare in vantaggio - rspiega parlando dell'occasione sprecata - Però forse non sarebbe cambiato tanto". per Zielinski il bilancio del Mondiale per la Polonia è comunque "positivo. Dopo 36 anni non siamo usciti nella fase a gironi. Penso che dobbiamo essere orgogliosi, poi l'ultima gara che abbiamo fatto è stata la migliore, dobbiamo giocare con più coraggio e determinazione, voglia di fare male. Così possiamo fare belle cose".

