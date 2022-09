MILANO, 18 SET - "Battere la Juventus mi pare un buon modo di cominciare un nuovo percorso. Ho sempre detto che il Monza ha grandi potenzialità che non aveva espresso in parte per i molti infortuni, in parte per il calendario difficile nelle prime giornate di campionato, ma in parte anche per un modulo di gioco che a mio giudizio poteva essere migliorato". Lo ha detto Silvio Berlusconi, presidente del Monza, intervistato da Telelombardia.

