Monza: Berlusconi, vogliamo vincere lo scudetto

MONZA, 03 FEB - "Questo Monza sta facendo un grande lavoro. Abbiamo obiettivi importanti". Silvio Berlusconi ribadisce anche su Twitter quanto ha espresso al suo Monza, nella cena di ieri a Villa Gernetto. Un momento voluto per complimentarsi con le prestazioni della squadra, oltre che con i risultati ottenuti. Non ultimo lo 0-2 in casa della Juventus, lo scorso week-end. "Da quando è arrivato Palladino stiamo facendo molto bene, saremmo quinti assieme il Milan. Ci crediamo davvero in questa squadra e nei nostri obiettivi - le parole di Berlusconi -. Vogliamo portarla a diventare ancora più importante. Sì, possiamo dirlo: vogliamo vincere lo scudetto l'anno prossimo o l'anno dopo, ma siamo intenzionati a vincere lo scudetto. Abbiamo acquisito nuovi giocatori da quando siamo qui, abbiamo raddoppiato il nostro campo d'allenamento facendo diventare Monzello il centro più grande e bello d'Italia. Abbiamo messo a posto lo stadio con una spesa di 25 milioni. Sono cambiate le cose: quando siamo arrivati venivano a veder in 300 a vedere il Monza, ora sono 10mila. Stiamo uniti". "Ricordatevi quanto scritto sulle pareti del vostro spogliatoio - conclude -: chi ci crede, combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli. Chi ci crede, vince. Noi vogliamo credere a questo Monza, che deve diventare un grande Monza".

