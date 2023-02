Monza: Carlos Augusto non recupera per il match contro il Milan

MONZA, 17 FEB - Carlos Augusto sarà il grande assente della partita di domani tra Monza e Milan. L'esterno brasiliano, in stagione tra i migliori per rendimento nei brianzoli, dopo la trasferta di Bologna salterà anche la sfida ai rossoneri. Fermatosi per un risentimento nella rifinitura prima della gara al Dall'Ara, Carlos ha provato a recuperare, senza però riuscire a mettersi a disposizione per domani. Della gara fa non farà parte neanche Samuele Vignato, assente ormai da diverse settimane.

