Monza: D'Alessandro, iniziamo a pensare alla salvezza

MONZA, 12 DIC - Marco D'Alessandro celebra le capacità di Raffaele Palladino: "Ha grandi qualità a livello umano e con la squadra ha avuto subito empatia, ma indubbiamente ha anche grandi doti tecniche come allenatore. Nonostante sia così giovane, ha un grande livello di conoscenza. Nella mia carriera ho avuto bravi allenatori e riscontro in lui potenzialità molto alte". L'esterno del Monza, presente alla festa natalizia del club, elogia sì il mister, ma anche le ambizioni della squadra. "Il primo campionato è andato, ora ripartiamo da zero, ma vogliamo confermarci. Sono uno a cui non piace volare alto e dico che l'importante è cominciare a pensare alla salvezza. Sensi? Stava facendo un campionato incredibile, è stata una perdita importante, ma sta lavorando bene e ogni giorno è con noi. Lo vediamo sorridente e positivo".

