Monza: frattura al malleolo, Sensi sarà operato

MONZA, 07 NOV - Il centrocampista del Monza Stefano Sensi sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico per la riduzione della frattura malleolo-peroneale rimediata ieri, nel finale della partita vinta dai brianzoli contro il Verona. A comunicarlo è stata direttamente la società, dopo che già nella serata di ieri il giocatore (uscito in lacrime dal terreno di gioco) era stato trasportato in ospedale per un primo accertamento.

