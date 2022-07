Monza: Galliani, Icardi e Dzeko? Non abbiamo fatto pensieri

MILANO, 07 LUG - "Icardi e Dzeko? Inutile smentire le voci di mercato, non ci sentiamo offesi quando sentiamo questi nomi affiancati a noi, ma non abbiamo fatto un pensiero su nessuno. Adesso la priorità è un difensore che giochi centro-centro destra. Ora sta facendo le visite il sesto italiano che firmerà il contratto nel pomeriggio, Samuele Birindelli dal Pisa". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, durante la presentazione di Motorola ("una grande azienda, che ha captato la voglia di diventare grande del Monza") come nuovo sponsor di maglia del club brianzolo. "La filosofia è molto semplice: abbiamo una squadra forte in ogni reparto, ma quello che stiamo facendo è fare un upgrading. Vale a dire mettere dei giocatori più forti di quelli che abbiamo. Certi nomi che girano sono giocatori importanti, vediamo - ha proseguito Galliani -. Siamo una neopromossa ma di proprietà di Silvio Berlusconi, è il brand Berlusconi che dà questa attenzione. E il mercato si fa quando si può fare. Devi avere la disponibilità e noi abbiamo la fortuna di avere Silvio Berlusconi alle spalle. Se io riesco a fare operazioni devo sempre ringraziarlo. Ci sentiamo 2-3 volte al giorno, io propongo sempre acquisti che poi lui paga. Berlusconi ha una passione per il Monza incredibile", ha aggiunto. Poi una battuta su Pinamonti, attaccante il cui nome è stato più volte accostato a quello del Monza. "Ci sono stati dei contatti con l'Inter per Pinamonti? "Sì, ci sono stati. Basta, nient'altro - ha ammesso Galliani -. E' certo che ci piace. E' un po' caro, ma piace. E' un ragazzo italiano, ha le caratteristiche che piacciono alla proprietà del Monza. L'unico difettuccio è che è un pochino caro".

