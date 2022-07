Monza, Motorola è il nuovo sponsor di maglia

MILANO, 07 LUG - Motorola, produttore di smartphone parte del Gruppo Lenovo, diventa l'Official Sponsor dei Biancorossi per le prossime due stagioni. Il brand apparirà così sulle maglie da gioco dei brianzoli, svelate oggi nello Spazio Lenovo di Corso Matteotti a Milano, oltre che nel riscaldamento di ogni partita, personalizzando il training kit pre-gara e fuori dal campo. "Siamo molto orgogliosi che un marchio iconico e prestigioso come Motorola abbia captato la voglia di diventare grandi che abbiamo a Monza. La sponsorizzazione si fonda su valori in comune come lo stile, l'innovazione e la modernità. Siamo convinti che attraverso il gioco di squadra arriveranno nuovi successi reciproci da festeggiare insieme", ha commentato l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani. "Motorola e AC Monza hanno una storia importante alle spalle e negli ultimi 3 anni hanno intrapreso un rapido processo di crescita. Siamo davvero felici di poter contribuire a sostenere la crescita del Monza, una squadra che continuerà a regalarci grandi emozioni e con cui sentiamo di condividere tanto", ha commentato Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola.

