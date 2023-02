Monza: schierati 12 italiani su 16 con il Bologna

MONZA, 12 FEB - Per il Monza, 12 italiani sui 16 convocati utilizzati durante la partita con il Bologna, tra partenti e subentri. Un motivo in più per festeggiare tre punti importanti, fa notare la società, che alla squadra brianzola valgono anche l'aggancio in classifica proprio agli emiliani. Tra gli undici titolari, i biancorossi - già ai vertici della serie A per impiego di giocatori italiani - dal primo minuto aveva schierato come stranieri solo Pablo Marì e Marlon. Infine, al pari dell'Empoli, il Monza è prima tra le squadre che hanno mandato in rete più giocatori italiani: 8 giocatori diversi, con Giulio Donati quest'oggi.

