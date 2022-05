Monza storica promozione, è la prima volta in Serie A

PISA, 29 MAG - Il Monza è promosso in Serie A per la prima volta nella sua storia. Il club del presidente Silvio Berlusconi ha infatti vinto per 4-3 dopo i tempi supplementari la finale di ritorno dei play off di B, in casa del Pisa. I due tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-2 per il Pisa, dopo il 2-1per il Monza all'andata. Le reti di oggi: due gol per il Pisa nei primi 9 minuti (1' e 9'), con Torregrossa e Hermannsson, il Monza accorcia le distanze al 20' pt con Machin, poi pareggia Gytkjaer al 33' st. Di Mastinu, al 45' st, il gol che manda il match ai supplementari, mentre sono di Marrone e Gytkjaer le reti nell'extra time che regalano al Monza una storica promozione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA