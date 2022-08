Monza: Stroppa, primo obiettivo è la salvezza

ROMA, 12 AGO - Giovanni Stroppa vive la viglia di Monza-Torino con i piedi per terra e con l'ambizione. "Che è quella di salvarsi, innanzitutto", spiega il mister. "Non voglio contraddire la società, ma il nostro obiettivo primo è mantenere la categoria". Eppure il suo Monza, fresco degli innesti di Pablo Marì e Petagna, guarda anche a Icardi. "Su quelli che dovranno arrivare è giusto che non debba parlare io", spiega il tecnico. Confermando indirettamente l'interesse della società nei confronti dell'argentino. "Su chi giocherà in porta non dico nulla, si saprà domani", continua Stroppa, senza svelare chi tra Cragno e Di Gregorio partirà dal primo minuto. Intanto, c'è il Torino: "Stimo molto Juric, fa lavorare molto bene le sue squadre. Rispetto allo scorso anno, questo è un altro sport. Ci sono individualità e idee tattiche diverse, dovremo essere bravi a mettere in campo le nostre caratteristiche".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA