Morto Garella: il cordoglio di Cairo e del Torino

TORINO, 12 AGO - "Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Garella per la scomparsa di Claudio Garella, portiere cresciuto nelle giovanili del Toro e debuttante in Serie A con la maglia granata prima di intraprendere una brillante carriera che l'ha portato a vincere due scudetti e una Coppa Italia con Verona e Napoli". Così il Torino, alla notizia della scomparsa del portiere. "Con il suo stile, personale ma estremamente redditizio - prosegue la società in una nota - ha trasformato ed evoluto il ruolo del portiere, diventando una delle figure più iconiche del calcio degli anni Ottanta"

