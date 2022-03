Morto Grabowski, leggenda Nazionale tedesca 1974

BERLINO, 11 MAR - Juergen Grabowski, leggenda del calcio tedesco, è morto all'età di 77 anni, a Wiesbaden, città della Germania centro-occidentale, capitale del Land dell'Assia. Lo scrive la Dpa, che cita una dichiarazione della moglie. Grabowski è stato fra i campioni del mondo nella Nazionale tedesca, che conquistò il titolo domenica 7 luglio 1974, battendo in finale l'Olanda del calcio totale sul terreno dell'Olympiastadion di Monaco di Baviera per 2-1 (gol di Breitner su rigore e di Gerd Mueller, dopo il vantaggio 'orange' sempre su rigore di Johan Neeskens). Grabowski, ala tornante di spiccato dinamismo, fu inoltre fra i protagonisti della partita del secolo scorso fra Italia e Germania Ovest, vinta 4-3 dagli azzurri mercoledì 17 giugno 1970 e valida come semifinale della Coppa Jules Rimet, disputata sul terreno dello stadio Azteca di Città del Messico. Dal suo cross nacque il leggendario, momentaneo pareggio (1-1) di Karl-Heinz Schnellinger al 92'.

