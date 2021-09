"Il Calcio Catania esprime sincero cordoglio per la scomparsa di Luigi Conti, portiere rossazzurro nella stagione 1947/48 conclusa al primo posto nel girone T, in Serie C. Alla famiglia, sentite condoglianze". Questa la nota del Catania per la scomparsa dell'ex portiere Luigi Conti.

Pubblicità

Foto da CalcioCataniaCom

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA