Moto: Alex Marquez nel 2023 correrà col team Ducati-Gresini

ROMA, 26 GIU - Alex Marquez, 26 anni, lascerà Honda-LCR per entrare a far parte del team Ducati-Gresini nel 2023, ha annunciato la squadra faentina, impegnato in MotoGP. Il fratello di Marc Marquez (Honda) affiancherà Fabio Di Giannantonio, confermato. "Per me è fondamentale cambiare per ritrovare lo stesso tipo di motivazione che avevo quando sono entrato in questa categoria" nel 2020, ha detto lo spagnolo in una nota. Campione del mondo nelle categorie inferiori Moto3 (2014) e Moto2 (2019), Alex Marquez non si è mai confermato dal suo arrivo in MotoGP, finendo 14/o e poi 16/o nella classifica mondiale. Quest'anno, a metà stagione, è 18/o. Enea Bastianini, che a 24 anni ha vinto i suoi primi tre GP di questa stagione con il team Gresini, lascerà quindi il team satellite Ducati. L'italiano, rivelazione della prima parte di stagione con le vittorie in Qatar, Stati Uniti e Francia, "dal prossimo anno guiderà una Ducati ufficiale", scrive il team Gresini nel suo comunicato. Resta da vedere se nella scuderia ufficiale Ducati o in quella satellite Ducati-Pramac. Il valzer dei sedili disponibili per la prossima stagione potrebbe poi mandare lo spagnolo Jorge Martin, attualmente in Pramac, nel team ufficiale Ducati. Quanto al francese Johann Zarco, dovrebbe rimanere sulla Ducati-Pramac. Ducati è alla ricerca di un pilota che accompagni Francesco Bagnaia il prossimo anno e sostituisca l'australiano Jack Miller, che si trasferirà alla KTM.

