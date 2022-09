ROMA, 17 SET - Prima fila tutta Ducati domani per il gran premio di Aragon: la pole position l'ha conquistata Francesco Bagnaia con il nuovo record della pista (1:46.069). Il piemontese ha preceduto Jack Miller ed Enea Bastianini. Sesto tempo per il leader del motomondiale Fabio Quartararo su Yamaha. Marc Marquez partirà in 13/a posizione. Per Bagnaia è la quinta pole position in questa stagione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA