Moto:Australia; Bagnaia 'gestito gara,sono in testa al Mondiale'

ROMA, 16 OTT - "Sinceramente ho avuto qualche difficoltà, ma in ogni caso la partenza è stata molto buona. Ho cercato di fare dei sorpassi, e poi ho visto dal pit wall che Fabio (Quartararo, ndr) era fuori, quindi mi sono detto di andare a vincere, che sarebbe stato bello". Francesco Bagnaia sprizza gioia da tutti i pori dopo il Gp d'Australia che grazie al terzo posto ed alla contemporanea caduta di Quartararo lo ha portato in testa al Mondiale classe MotoGp. "Non è andata così - aggiunge Bagnaia - ma non c'è nessun problema. Dovevo gestire gli ultimi giri per far sì che nessuno mi superasse, ma va bene lo stesso. Sono contento, sono in testa al campionato e va bene così".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA