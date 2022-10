Moto: Australia; Bagnaia, in gara bisognerà essere intelligenti

ROMA, 15 OTT - "Per domani vediamo, possibile una gara di gruppo. Serve gestire le gomme, bisognerà essere intelligenti per cercare di capire quando spingere". Non ha preso la pole position, ma Francesco Bagnaia può sorridere guardando al risultato delle qualifiche di Phillip Island della MotoGp. Terzo in griglia di partenza dietro al pari marca Jorge Martìn e alla Honda di Marc Marquez, il pilota piemontese della Ducati scatterà davanti ai contendenti al titolo Aleix Espargarò e a Fabio Quartararo: "La fortuna - aggiunge Bagnaia - è che siamo molto veloci, ho dato il massimo che potevo e sono davvero contento. In qualifica siamo riusciti a fare un bel tempo, ottima prima fila. L'importante è essere andati forte e ci siamo riusciti. Durante le FP4 abbiamo fatto un gran passo avanti, abbiamo risolto molti dei problemi che sentivo ed è stata fondamentale per le qualifiche. Il passo è buono per provare a vincere o fare il podio, il potenziale c'è".

