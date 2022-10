ROMA, 16 OTT - Possibile svolta nel Mondiale della MotoGp: a 17 giri dal termine del Gran Premo d'Australia Fabio Quartararo perde l'anteriore all'ingresso della curva 2 del circuito Philip Island e scivola da solo. Un grave errore per il francese e un'occasione enorme per Francesco Bagnaia su Ducati, ora in testa alla gara, di salire in testa al Mondiale

