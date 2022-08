ROMA, 20 AGO - Enea Bastianini conquista la pole postion del gran premio d'Austria con il tempo di 1:28.772. Il pilota romagnolo ha preceduto le altre Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller. Seconda fila per Jorge Martin, Fabio Quartararo e Johan Zarco. Per Bastianini è la prima pole in motogp.

