Moto: Bagnaia "a Portimao per capire dove migliorare ancora"

ROMA, 20 APR - Francesco Bagnaia si dice "carico e pronto" per il primo appuntamento Europeo della MotoGP, in Portogallo. "Sia in Argentina che in America siamo tornati a lavorare come lo scorso anno, riuscendo finalmente a compiere passi in avanti ed a ritrovare le sensazioni a cui ero abituato in sella alla mia Desmosedici GP - sottolinea il pilota della Ducati ufficiale, dodicesimo in classifica con 23 punti - Purtroppo ad Austin non siamo riusciti ad andare oltre ad una quinta posizione, perché in gara ci è mancata un po' di velocità. Questo fine settimana correremo a Portimão, un circuito dove lo scorso anno siamo riusciti ad andare forte in entrambi i GP disputati: è un fatto molto positivo perché ci permetterà di trarre un bilancio del lavoro fatto finora e capire dove dobbiamo ancora migliorare". Lo scorso novembre Bagnaia firmò pole, vittoria e giro più veloce in gara. "Penso che in Europa il mondiale entrerà veramente nel vivo. Essere salito sul podio nell'ultimo GP in America mi dà la giusta fiducia per affrontare questa parte importante del Campionato - le parole di Jack Miller, settimo con 31 punti - Non vedo l'ora di scendere in pista a Portimão, un tracciato che mi piace molto. Lo scorso anno sono arrivato terzo nell'ultima gara disputata qui e credo ci siano tutti i presupposti per poter fare bene anche quest'anno".

