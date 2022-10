Moto: Bagnaia punta dritto alla vittoria nel Gp in Malesia

ROMA, 20 OTT - 'Pecco' Bagnaia vuole completare l'opera, vincendo a Sepang dove parte da grandissimo favorito: gli esperti Sisal, infatti, vedono un successo di 'Pecco' a 3,50. Secondo in Australia domenica scorsa, Marc Márquez è deciso a puntare il gradino più alto del podio. Lo spagnolo della Honda sta tornando ai propri livelli e sogna di vincere la prima gara stagionale, impresa in quota a 5,00. Vincendo, il 'Cabroncito' lancerebbe un messaggio a tutti in vista della stagione 2023 quando avrà nel mirino il nono titolo iridato della carriera. Il podio dei favoriti è completato da Fabio Quartararo, Yamaha, e Jack Miller, alla penultima gara in sella alla Ducati. Il campione del mondo in carica, secondo della graduatoria mondiale a 14 punti da Bagnaia, sa di dover compiere un'impresa, ma tenterà fino alla fine di conservare il titolo. Il pilota australiano, sfortunatissimo sul tracciato di casa, ovviamente proverà ad aiutare il compagno di squadra ma, se dovesse avere l'occasione, non si lascerebbe sfuggire l'occasione di vincere. Il trionfo di uno tra Quartararo e Miller pagherebbe 6 volte la posta.

