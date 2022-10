Moto: Bagnaia, terzo posto che vale come vittoria

ROMA, 02 OTT - "Un terzo posto che vale come una vittoria". E' stato questo il primo commento di Francesco Bagnaia dopo il podio nel GP della Thailandia, che gli ha permesso di portarsi a -2 da Fabio Quartararo, leader del mondiale, ed oggi solo 17mo. "Sapevo che sul bagnato questo era il mio potenziale, non quello del Giappone - ha poi aggiunto a Sky - In gara ho dato tutto". Il pilota Ducati ha poi spiegato di non aver saputo in gara delle difficoltà di Quartararo: "Fino ad oggi ho chiesto al box io di non avere informazioni per concentrarmi solo sulla guida. Ora che sono a -2 punti però...".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA