Moto: festa e parata per il ritorno del mondiale in Indonesia

ROMA, 08 MAR - L'Indonesia torna ad ospitare il Motomondiale dopo 25 anni. La seconda gara della stagione 2022 (domenica 20 marzo) sarà ospitata dal Pertamina Mandalika International Circuit. L'evento nel Paese è molto sentito e sarà preceduto da festeggiamenti che inizieranno nella capitale Jakarta, con una parata di 20 piloti - in programma mercoledì 16 - che inizierà e finirà al Palazzo Merdeka. Il presidente Joko Widodo accoglierà i corridori al Palazzo, comprese alcune star locali, per poi unirsi a loro. Alla sfilata parteciparanno, tra gli altri, quasi tutti i piloti della MotoGP. Il ministro indonesiano delle imprese statali (BUMN) Erick Thohir ha recentemente confermato che i biglietti per il giorno della gara sono già esauriti - con un numero limitato di extra ora disponibili per soddisfare la forte domanda - e il palco è pronto per un GP d'Indonesia che si preannuncia spettacolare.

