ROMA, 24 SET - In Moto2 la pole position del GP del Giappone è andata ad Aron Canet (2'04"939), dopo una travagliata Q2 interrotta per circa un'ora e mezza a causa delle condizioni meteo che hanno colpito il tracciato di Motegi, rendendo impraticabile la pista. Dietro allo spagnolo partirà il britannico Jake Dixon, terzo posto per l'italiano Tony Arbolino.

