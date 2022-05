Moto: Honda; Marquez vola negli Stati Uniti per operarsi

ROMA, 31 MAG - Mentre Marc Marquez si dirige verso gli Stati Uniti, il Repsol Honda Team si prepara ad andare avanti con Pol Espargaro e Stefan Bradl a Barcellona. Il treno della MotoGP non si ferma quando arriva a Barcellona per il nono round della stagione 2022. Al Mugello - come ricorda il team giapponese in una nota - è stato annunciato che il campione spagnolo - avrebbe subito un quarto intervento chirurgico all'omero destro e sarà assente dal GP di Catalogna. Bradl prenderà ancora una volta le redini della RC213V al suo posto. Questa è la terza volta che il tedesco correrà nel 2022: "Per prima cosa voglio augurare a Marc tutto il meglio per la sua operazione e la sua guarigione. Sono qui per tutto ciò di cui HRC e il Repsol Honda Team hanno bisogno fino al ritorno di Marc - le parole di Bradl -. Abbiamo tutti visto il livello in MotoGP, quindi conosciamo la sfida che ci attende, ma sono fiducioso che lavorando con la Honda e il team potremo ottenere qualcosa. Vediamo cosa porta il weekend, sarà importante fare molti giri e prepararsi bene per i test di lunedì".

