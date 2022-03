Moto: Indonesia; commozione cerebrale, M.Marquez non gareggia

ROMA, 20 MAR - Lo spagnolo Marc Marquez non sarà al via del Gran Premio d'Indonesia, dopo che gli esami hanno rivelato una commozione cerebrale causata da una violenta caduta nel warm-up, poche ore prima della gara, ha annunciato Honda HRC. "Marc Marquez è stato dichiarato non idoneo dopo gli esami all'ospedale locale, dal personale di circuito e dai medici", ha scritto su Twitter la Honda. Marquez è caduto alla curva 7 del circuito di Mandalika, dopo aver perso il controllo del posteriore della sua moto a circa 180 km/h. Si è alzato da solo, ma è parso molto stordito. E' stato quindi trasportato in elicottero in un ospedale dell'isola di Lombok, dove si trova il circuito, per ulteriori esami. "E' stato un grosso incidente, una commozione cerebrale importante, quindi con questo tipo di incidenti ci vuole tempo per riprendersi - ha poi spiegato Alberto Puig, direttore sportivo della Honda - Vedremo l'evoluzione nelle prossime 24 ore", ha proseguito, spiegando che il pilota non ha nulla di rotto ma che bisognava essere "molto cauti quando si ha un colpo alla testa". Marquez era caduto già tre volte nel fine settimana indonesiano, ma senza conseguenze.

