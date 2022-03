Moto: Indonesia: Quartararo in pole nella classe MotoGp

ROMA, 19 MAR - Con il tempo di 1:31.067 il francese Fabio Quartararo, in sella a una Yamaha, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove della classe MotoGp del Gran premio di Indonesia e partirà in pole domani nella gara sul circuito di Kuta Mandalika. Alle sue spalle ci sono le Ducati del team Pramac, con Martin e Zarco. Quinta quella del team Gresini di Bastianini, davanti a quella ufficiale di Bagnaia. In Moto2 pole di Dixon, in Moto3 il più veloce è stato Tatay.

