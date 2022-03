Moto: Indonesia, Quartararo "più grip e questo aiuta la Yamaha"

ROMA, 18 MAR - "Questa pista ha un po' di grip in più rispetto al Qatar, questo ci aiuta". Fabio Quartararo ha descritto così le sue prime sensazioni dopo il miglior tempo ottenuto nelle seconde libere della classe MotoGP, sul circuito di Mandalika, dove domenica si corre il secondo GP della stagione. "Non mi aspettavo niente di meglio o peggio dalla Yamaha, abbiamo continuato il lavoro fatto durante i test qui a Mandalika lo scorso febbraio - ha aggiunto - Però sono molto contento, perché non sapevamo come poteva essere il grip con l'asfalto nuovo. Abbiamo fatto un bello step nelle libere 2, una situazione completamente diversa dal Qatar. Dobbiamo lavorare un altro po' sul passo" ha concluso il pilota francese.

