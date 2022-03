Moto: Indonesia; Quartararo 'veloci nei test, gara è altra cosa'

ROMA, 17 MAR - "Mi aspettavo molto di più in Qatar. Ci mancava grip, nel corso della gara abbiamo provato altre soluzioni, ma è stato difficile. Qui a Mandalika siamo stati veloci nei test, ma la gara è una cosa diversa". Fabio Quartararo, campione in carica della MotoGP, deve riscattare il brutto avvio del mondiale, che lo ha visto solo nono al traguardo di Losail. "Durante le prove siamo stati molto costanti, ma non sappiamo cosa aspettarci per la gara - ha detto durante la conferenza stampa il francese della Yamaha, in vista del GP indonesiano - Sarà importante fare la giusta scelta con le gomme". "Dopo il Qatar ero frustrato, il passo non era male nelle prove, ma non abbiamo fatto nessuno step in gara. Non è facile da accettare una gara così. Mi sento pronto per il weekend, dobbiamo dimostrare il nostro potenziale qui a Mandalika" ha concluso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA