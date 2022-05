Moto, Italia: Bastianini "Che pressione quando si corre in casa"

SCARPERIA (FIRENZE), 26 MAG - "Diciamo che la pressione c'è sempre, però qua è più bello, perché comunque si corre in casa: ci sono tanti fan italiani, c'è il pubblico della Ducati e i miei amici". Enea Bastianini (Ducati team Gresini), terzo nel Mondiale a soli 8 punti dal leader Fabio Quartararo (Yamaha), non si sente un outsider e non si tira indietro, come lui stesso ha dichiarato in un incontro con i giornalisti all'autodromo del Mugello, dove tutto è pronto per il Gp d'Italia della MotoGp. "Non mi tiro indietro, ma valuto gara per gara, ancora dobbiamo dimostrare tanto - ha proseguito -. Ho conquistato tre vittorie, però anche delle gare un po' così. Voglio essere più efficace dappertutto senza commettere troppi errori. Sono curioso di vedere Fabio Quartararo e le Aprilia. Loro sono molto veloci nelle curve, ma noi con le Ducati siamo lì".

