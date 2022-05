Moto:Italia; Marquez cade in qualifica, sua Honda va a fuoco

SCARPERIA, 28 MAG - Spettacolare caduta per Marc Marquez all'inizio delle qualifiche finali (la Q2) del Gran Premio d'Italia al Mugello classe MotoGp. Lo spagnolo è uscito di pista alla curva 2 con la sua Honda impazzita che dopo una carambola ha preso fuoco andando in pezzi. Fortunatamente Marquez ne è uscito illeso, mentre le qualifiche sono state sospese per permettere la pulizia della pista. Intanto sul tracciato del Mugello è in agguato un minaccioso temporale.

