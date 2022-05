Moto, Italia: Oncu conquista la pole nella Moto 3

SCARPERIA (FIRENZE), 28 MAG - Deniz Oncu (Ktm) ha conquistato la pole position nella classe Moto 3 del Gp d'Italia sulla pista del Mugello, con il tempo di 1'56"811. Il pilota turco ha staccato di ben 97 e 283 millesimi il compagno di marca, lo spagnolo Daniel Holgado e il romano, terzo in classifica mondiale, Dennis Foggia (Honda). Aprirà la 2/a fila la Gasgas del leader del campionato, lo spagnolo Sergio Garcia, mentre il suo diretto inseguitore nella corsa all'iride, il connazionale Jaume Masia (Ktm) scatterà dalla 10/a piazza. Per trovare gli altri italiani si deve scendere fino all'8/a posizione, con il genovese Riccardo Rossi (Honda), mentre il romagnolo Andrea Migno (Honda) non è riuscito a fare meglio del 16/o tempo. Domani alle 11 il via della gara.

