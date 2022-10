Moto: Malesia; Bagnaia, nostro errore non essere in primi dieci

ROMA, 21 OTT - "Non essere nei 10 di giornata è stato un errore nostro, non è dipeso dal meteo". E' l'ammissione di Francesco Bagnaia al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia classe MotoGp. "Ho faticato sul bagnato in avvio - aggiunge il pilota torinese - non abbiamo fatto il time attack con la gomma nuova nel finale della prima sessione e poi ho perso dei decimi per un errore alla curva 9". "In avvio sul bagnato non ho avuto il feeling che mi aspettavo - prosegue il leader del campionato con 14 punti di vantaggio sul rivale più diretto Quartararo - e dobbiamo capirne il perché, ma stiamo lavorando bene e ci arriveremo".

