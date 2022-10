ROMA, 23 OTT - "Oggi ho fatto la migliore partenza della mia vita, proprio perfetta. Poi ho preso dei rischi per stare davanti ma cercare tenere il passo di Jorge Martin mi ha messo un po' in crisi la gomma posteriore. Poi lui è caduto e comunque penso che oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro per il campionato e conquistando la settima vittoria non possiamo che essere contenti". Così Francesco Bagnaia dopo la vittoria nel Gp di Malesia

