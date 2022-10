Moto: Malesia; Crutchlow guida libere 2, poi Ducati Bagnaia

ROMA, 21 OTT - E' di Cal Crutchlow su Yamaha il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della MotoGp a Sepang in Malesia disputate in condizioni miste tra bagnato e asciutto dopo il temporale che si è abbattuto sul circuito. Il pilota britannico in 2:05.710 ha preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia (+0.900) che è al momento fuori dalla top 10 della classifica combinata (i tempi migliori di giornata restano quelli delle FP1). Se domani dovesse piovere nelle FP3, il leader del Mondiale rischia di dover iniziare le sue qualifiche dal Q1. Stesso discorso per Aleix Espargaró, solo 20° nella combinata. Fabio Quartararo è invece nono nelle libere 2 (+4.043) ma settimo nella combinata e qualificato per le Q2.

