Moto: Marquez, "dopo quello che ho superato motivazione enorme"

ROMA, 02 MAR - "Dopo quello che abbiamo recentemente superato, la mia motivazione per iniziare la stagione è enorme". Superati, si spera definitivamente, i guai fisici che l'hanno accompagnato negli ultimi due anni, Marc Marquez lascia intendere di volersi riprende lo scettro della MotoGP che aveva monopolizzato dal 2016 al 2019. "Abbiamo attraversato qualcosa di difficile e ora è il momento di divertirci. Ma non solo a guidare. Anche in gara e lottare di nuovo al comando. Questo è il mio decimo anno nella classe MotoGP - ricorda il campione della Honda HRC - e ora sono uno dei più esperti della categoria. Ci sono tanti nuovi concorrenti, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: lottare per il Mondiale. Arriviamo con una nuova moto, quindi dobbiamo vedere come si comporta in Qatar, ma abbiamo costruito una buona base e non vedo l'ora che arrivi il fine settimana e di tornare a correre. Sarà la prima volta che corro in Qatar dal 2019, ma sono pronto. Che la stagione abbia inizio!".

