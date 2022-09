Moto: Marquez in pista ad Aragon dopo stop di oltre 3 mesi

ROMA, 13 SET - Marc Marquez torna in pista nel Gran Premio di Aragon in Spagna domenica prossima, a oltre tre mesi dal suo ultimo stop per il quarto intervento. Lo rende noto la Honda in un comunicato. Il pilota spagnolo, sei volte campione del mondo MotoGP, era assente dai circuiti per l'operazione al braccio destro di inizio giugno, tornerà in gara al GP di Aragon. "Centodieci giorni dopo la sua ultima gara in MotoGP al Gran Premio d'Italia del 29 maggio, Marc Marquez - annuncia la Honda - farà il suo ritorno in pista al Gran Premio di Aragon".

