Moto: Miller addio alla Ducati a fine 2022, torna in KTM

ROMA, 09 GIU - Dopo cinque stagioni insieme, tre con il Pramac Racing Team e le ultime due come pilota del team ufficiale Lenovo, le strade di Jack Miller e Ducati si separeranno alla fine del 2022: lo ha reso noto il marchio di Borgo Panigale. Nuova destinazione dell'australiano sarà la KTM, per le stagioni 2023 e 2024. Con la casa austriaca nel 2014 aveva sfiorato il titolo della Moto3. Dal 2018 ad oggi Miller ha ottenuto 16 podi con la Desmosedici GP, tra i quali spiccano le due vittorie ottenute con la squadra ufficiale in Spagna (Jerez) ed in Francia (Le Mans), nel 2021. Ed è anche grazie ai suoi risultati che Ducati ha vinto il Mondiale Costruttori nel 2020 e nel 2021 e il titolo di miglior squadra in MotoGP nella scorsa stagione con il Ducati Lenovo Team. "Insieme al Pramac Racing Team e al Ducati Lenovo Team sono cresciuto molto come pilota e anno dopo anno mi sono sempre sentito la versione migliore di me stesso. Il prossimo anno affronterò una nuova sfida, ma ora voglio pensare a concludere questa ultima stagione che mi resta con la mia squadra nel miglior modo possibile", le parole di commiato di Miller, che ringrazia tutta Ducati Corse e tutte le persone "che hanno lavorato con me in queste cinque stagioni insieme".

