Moto, Olanda: Bagnaia è il più veloce nelle seconde libere

ROMA, 24 GIU - Sulla pista bagnata di Assen, che domenica ospiterà il Gp d'Olanda di motociclismo, Francesco Bagnaia (Ducati Factory) ha fatto registrare il miglior tempo nelle seconde libere della Classe MotoGp, in 1'33"274. Il pilota torinese ha preceduto Aleix Espargarò su Aprilia, secondo a soli 178 millesimi, e Fabio Quartararo su Yamaha, terzo a 305 millesimi. Quarto Alex Rins su Suzuki, quinto Miller su Ducati. Nelle prime libere, in mattinata, il più veloce era stato Jack Miller. L'australiano della Ducati, sempre sotto la pioggia, ha girato in 1'42"589, precedendo la Suzuki di Joan Mir (a 0"109) e la Honda di Pol Espargarò (a 0"302). Quarto tempo per l'altra Honda: quella del team LCR di Alex Marquez (a 0"370), mentre Aleix Espargaro non è riuscito ad andare oltre il quinto tempo, a 0"441, con l'Aprilia. Bagnaia, 11/o con la Ducati, era rimasto fuori dalla top ten.

