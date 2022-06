Moto: Olanda, Quartararo cerca la fuga e spera che non piova

ROMA, 23 GIU - "È uno dei miei circuiti preferiti, quindi penso che possiamo ancora fare una bella gara". Fabio Quartararo arriva sulla pista di Assen forte dei due successi di fila colti in Spagna e Germania. Bissare la vittoria del 2021, domenica, significherebbe mettere una bella ipoteca sul secondo titolo mondiale della MotoGP. Il pilota Yamaha in conferenza stampa ha parlato anche del meteo: "Le previsioni sono cambiate, dovrebbe esserci bel tempo in gara", condizione non frequente nell'appuntamento olandese, su un circuito "mitico, speciale". E sul quale "spero si possa correre con l'asciutto".

