Moto, Portogallo: Marquez è il più veloce nelle prime prove

ROMA, 22 APR - Marc Marquez, in sella a un'Honda, è stato il più veloce nella prima sessione delle prove libere del Gran premio del Portogallo, per quanto riguarda la Classe MotoGp. Lo spagnolo, con il tempo di 1'50"666, ha preceduto nell'ordine il connazionale Joan Mir (Suzuki), in 1'51"031, e la Ducati di Marco Bezzecchi, che ha chiuso invece in 1'51"136. Enea Bastianini, leader del Mondiale, ha completato le prove, facendo registrare il 14/o tempo, mentre il campione iridato in carica Fabio Quartararo è solo 18/o. Alle ore 15,10 è in programma la seconda sessione di prove. La prima, che si è conclusa poco fa, è andata in scena su una pista bagnata.

