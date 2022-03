Moto: Qatar; Bagnaia 'la Ducati funziona, potenziale alto"

ROMA, 03 MAR - "Il nostro potenziale è molto alto, la Ducati funziona molto bene, nel giro di 3-4 gare vedremo come sarà il campionato". In vista del via del Mondiale 2022 della MotoGp Francesco Bagnaia scalda i motori della sua Ducati. "Cerco di lavorare in silenzio - confida il pilota torinese ai microfoni di Sky - senza fare passi indietro. Faccio così anche a casa, quando litigo con Domizia, non commetto due volte lo stesso errore. Ci metto un po' di tempo a capire, ma poi non sbaglio di nuovo. Abbiamo capito come usare le gomme, ma non si smette mai di imparare, nello sport e nella vita" "Nel GP Qatar del 2021 - aggiunge il pilota torinese - ho fatto terzo, ma non avevo ancora esperienza. Ho fatto qualche errore, ma penso di avere imparato, siamo cresciuti molto nella seconda parte dello scorso Mondiale. Giovedì - conclude Bagnaia - è una giornata molto lunga, sappiamo di essere forti e veloci, quindi adesso voglio andare in moto. Non vedo l'ora che sia venerdì, così finiscono le interviste e posso tornare in sella".

