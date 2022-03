ROMA, 05 MAR - Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team) ha ottenuto la sua prima pole in Moto2 e domani scatterà dalla prima posizione in griglia nel GP del Qatar. Il pilota piemontese ha preceduto il lombardo Tony Arbolino ed il britannico Sam Lowes, entrambi in sella alle Kalex dell'ELF Marc VDS Racing Team.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA