Moto: Quartararo, a Jerez per vincere ancora

ROMA, 27 APR - "L'anno scorso a Jerez avrei potuto vincere facilmente, se non fosse stato per il problema al braccio. Ci riproverò domenica". Rinfrancato dal primo successo stagionale, colto lo scorso fine settimana in Portogallo, Fabio Quartararo arriva in Spagna in vetta alla classifica mondiale, condivisa con Alex Rins, spagnolo della Suzuki, anche lui a 69 punti. "A Portimão siamo stati fortunati in un certo senso perché è un circuito che si adatta abbastanza bene alla nostra moto - aggiunge il pilota Yamaha -. Jerez è un altro di quei circuiti che evidenziano i nostri punti forti, quindi farò del mio meglio".

