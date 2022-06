Moto: Quartararo alla Yamaha fino al 2024

ROMA, 02 GIU - Il campione del mondo in carica della MotoGp, Fabio Quartararo, ha prolungato il contratto che lo lega alla Yamaha fino al 2024. Lo ha annunciato oggi il team giapponese. "Sono davvero felice di annunciare che rimarrò in Yamaha per altri due anni - le parole del 'Diablo' -. Il team ha creduto in me fin dall'inizio e non è una cosa da prendere alla leggera. E' stata una decisione importante: sono in un grande momento della mia carriera, quindi ho preso un po' più di tempo per prendere questa decisione per essere sicuro. Credo nel progetto Yamaha e sento che la Yamaha è davvero motivata. Ora che abbiamo ufficialmente confermato la nostra decisione di continuare insieme questo percorso, possiamo concentrarci completamente sulla stagione in corso", ha concluso Quartararo.

