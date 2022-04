Moto, si rivede Valentino Rossi: "Bello tornare nel paddock"

ROMA, 24 APR - "E' bello tornare nel paddock, una bella esperienza, diversa dal solito. Non sapevo quali emozioni avrei provato, è bello vedere tanti amici e tornare in griglia. Ho anche pranzato bene, è più facile quando non devi correre". Così Valentino Rossi, a Sky Sport, prima della partenza del Gp del Portogallo di motociclismo. Il 'Dottore', che da alcuni mesi ha appeso la moto al chiodo, è tornato a respirare l'aria del pre-gara. "Il warm-up è stato un pochino difficile, c'è molto bilanciamento, partire davanti sarà importante. Vedo bene Bezzecchi e Marini ma, secondo me, Mir è favorito per la vittoria. Fare il papà è bellissimo, Giulietta è simpatica e si comporta bene", ha aggiunto Rossi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA