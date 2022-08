Moto, Silverstone: Quartararo "Vincere quest'anno è difficile"

ROMA, 04 AGO - "Non vedo l'ora di essere in gara a Silverstrone, sono nella migliore forma possibile. In quella pista ho vinto l'anno scorso, ma questa volta sarà difficile, perché abbiamo la penalità..." Così fabio Quartararo, leader del Mondiale, a pochi giorni dal Gp d'Inghilterra, che caratterizza il week-end della MotoGp. "Onestamente, la penalità mi motiva a fare ancora meglio", le parole del francese. "Abbiamo provato qualcosa, penso sarà interessante riprovare, alla fine certi dettagli possono cambiare qualcosa, ma niente di straordinario. Ho imparato a mantenere il passo e penso che possiamo essere fra i migliori: di questo sono felice", ha poi sottolineato. Quartararo, nel Gp d'Olanda, era stato penalizzato con un 'long lap penalty', da scontare a Silverstone, dopo un contatto con Aleix Espargarò. Una decisione criticata dal campione del mondo della Yamaha: "Congratulazioni agli steward per lo splendido lavoro. La prossima volta non proverò più nessun sorpasso, dovendomi preoccupare di non prendere una sanzione", le sue parole.

